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В ночь на четверг к Литве приблизился атмосферный фронт, поэтому как ночью, так и днем ожидаются небольшие осадки, местами туман.
В Литве станет теплее, пойдут дожди
© DELFI / Karolina Pansevič

Будет дуть достаточно сильный ветер, у моря порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Днем будет 4-9, у моря 10 градусов тепла.

В ночь на пятницу также ожидаются осадки. На взморье порывы ветра достигнут 15 м/с. Ночью будет 1-6 градусов тепла. Днем без осадков. Воздух прогреется до 6-10 градусов тепла.

В выходные ожидаются осадки, а температура будет немного ниже.

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