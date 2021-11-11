В Литве станет теплее, пойдут дожди

Будет дуть достаточно сильный ветер, у моря порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Днем будет 4-9, у моря 10 градусов тепла.

В ночь на пятницу также ожидаются осадки. На взморье порывы ветра достигнут 15 м/с. Ночью будет 1-6 градусов тепла. Днем без осадков. Воздух прогреется до 6-10 градусов тепла.

В выходные ожидаются осадки, а температура будет немного ниже.