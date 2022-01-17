В Литве снова прогнозируют сильный ветер

Днем будет 0–4 градуса тепла, к вечеру похолодает, прогнозируют гололед.

Во вторник ночью облака рассеются, во многих районах ожидаются кратковременные осадки, в основном снег. Местами прогнозируют метель и гололед. Ветер немного успокоится, но во многих районах будет по-прежнему достигать 15–20 м/с. Облака рассеются, поэтому будет 0–5 градусов мороза, у моря 1 градус тепла.

Во вторник днем усилится зона высокого давления. Небо будет малооблачным, ожидается ясная погода, только на западе будет больше облаков, но особых осадков они не принесут, Будет дуть сильный, но уже неопасный ветер - 8-13 м/с. Днем будет от 3 градусов мороза на востоке до 2 градусов тепла у моря. Местами ожидается гололед.

В ночь на среду местами, а днем во многих районах ожидаются небольшие осадки. Местами возможен дождь при минусовой температуре, гололед, ночью метель. Будет дуть сильный ветер - 15–18 м/с. Ночью будет 1–6 градусов мороза, у моря 0–2 градуса тепла, днем потеплее, будет 1–6 градусов тепла.

В четверг погода снова изменится. Во многих районах ожидаются осадки: дождь, мокрый снег, переходящий в снег. Местами ожидается гололед. Будет дуть сильный ветер - 15–20 м/с, у моря до 23 м/с. Ночью и днем будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В пятницу во многих районах ожидаются осадки, днем небольшой снег. Прогнозируют гололед и метель. Будет дуть сильный ветер, скорость ветра составит 15–20 м/с, у моря до 25 м/с. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.