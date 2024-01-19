В Литве снизилось количество несчастных случаев со смертельным исходом на производствах

За 2023 год без учета происшествий, связанных с нарушениями правил безопасности дорожного движения, зарегистрировано 17 сообщений о происшествиях на производстве, повлекших за собой гибель работников, и 106 сообщений о происшествиях на производстве, в результате которых здоровью работников был нанесен серьезный вред.
В 2023 году в результате дорожно-транспортных происшествий на производстве погибли 14 работников и 16 получили серьезные травмы.
В 2022 году соответственно, поступило 21 сообщение о происшествиях на производстве, повлекших за собой смерть работников, и 130 сообщений о происшествиях на производстве, повлекших за собой серьезный ущерб здоровью работников.
Оценка коэффициента смертельных несчастных случаев на производстве (количество несчастных случаев на производстве на 100 тыс. работников), без учета ДТП, за 2023 г. составила 1,2, а тяжелых несчастных случаев на производстве – 7,7. В 2022 г. эти оценки составляли 1,5 и 9,6 соответственно.
Согласно вышеупомянутым отчетам, в 2023 году уже расследовано 20 несчастных случаев со смертельным исходом и 104 тяжелых несчастных случая на производстве.
В сообщении ГИТ указано, что основные факторы, приведшие к несчастным случаям, каждый год очень схожи – 9 работников погибли и 34 получили серьезные травмы в результате падения с высоты, 4 работника погибли и 7 получили серьезные травмы в результате падения предметов, 1 работник погиб в результате завала землей, 1 работника забодал бык, 8 серьезных несчастных случаев на производстве произошли, когда рабочие поскользнулись и упали. Расследование обстоятельств остальных происшествий еще не завершено.
При расследовании причин несчастных случаев установлено, что большинство тяжелых несчастных случаев на производстве, произошедших в 2023 году, были вызваны недостаточным внутренним контролем за безопасностью и здоровьем работников, недостаточной оценкой профессионального риска, неправильной организацией труда или применением неподходящих инструментов труда, или когда сами работники не соблюдали правила или инструкции по безопасности и гигиене труда.
За рассматриваемый период среди сильно пострадавших оказались 2 работника в состоянии алкогольного опьянения, а среди погибших – 4. В 2022 году на производстве произошло 3 несчастных случая со смертельным исходом и 3 тяжелых несчастных случая, в ходе которых получили травмы работники в состоянии алкогольного опьянения.
Несчастных случаев со смертельным исходом на производстве среди молодых работников (до 18 лет) не было.