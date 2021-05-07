В Литве с мая действует новая система продажи автомобилей, до сентября штрафов за нарушения порядка не будет

Как сообщалось, отныне смена владельца и регистрация - это два разных процесса. Первым в Regitra должен обратиться покупатель, который декларирует факт покупки, а затем продавец подтверждает предоставленную покупателем информацию. После выполнения этих процедур новый владелец получит код владельца и после этого регистрирует автомобиль на свое имя.

Покупатель и продавец должны регистрировать факт купли-продажи в течение 5 рабочих дней. Это можно сделать по интернету или в отделении Regitrа. Однако с учетом того, что изменения коснутся большого количества жителей и в Regitrа могут произойти сбои, было решено до 1 сентября за нарушение порядка не наказывать.

Если покупатель или продавец не успели сделать то, что полагалось в течение 5 рабочих дней, до 1 сентября их не будут привлекать к административной ответственности. То же самое касается ввезенных из-за границы транспортных средств - их покупатели должны получить код до ввоза в Литву.

Важно заметить, что и несмотря на переходный период, и покупатель и продавец должны выполнять свои обязательства, не откладывая. Пока продавец не подтвердит факт продажи, покупатель не сможет зарегистрировать автомобиль на свое имя.