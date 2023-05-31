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С 1 июня в Литве вступают в силу штрафы за распитие, хранение и перевозку алкогольных напитков в открытой таре в салоне автомобиля.
В Литве с 1 июня будут штрафовать и пассажиров за открытую бутылку алкоголя в салоне
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Как заявил сказал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис в интервью радиостанции LRT в среду утром, в Литве еще в 2009 г. вступили в силу поправки к закону о контроле за алкоголем, запрещающие физическим лицам употреблять, хранить и перевозить алкогольную продукцию в открытой таре в салоне автомобиля, за исключением транспортных средств, в которых есть стационарная межсалонная перегородка, разделяющая пассажирское и водительское пространства.

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Однако, как напомнил представитель полиции, до сих пор за употребление спиртных напитков в салоне автомобиля обычно наказывался только водитель транспортного средства на основании общего пункта о нарушении ПДД, закрепленного в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

По словам Р. Матониса, Сейм предусмотрел в КоАП конкретные штрафы за употребление алкоголя, хранение его в открытой таре в салоне автомобиля. За эти правонарушения штрафы могут налагаться и на пассажиров, не соблюдающих запрет.

"Если в процессе применения того закона возникали недоразумения, то сейчас это закреплено в законе. Закон изменен таким образом, что штраф увеличился, и теперь может грозить штраф от 40 до 100 евро, за повторное нарушение – от 100 до 140 евро", – пояснил Р. Матонис в интервью радиостанции LRT radijas.

Предусмотренные КоАП штрафы вступают в силу с 1 июня.

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