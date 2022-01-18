В течение некоторого времени в черную зону не входил один муниципалитет - Пагегяйского района. Но сейчас и в нем уровень заболеваемости вырос. В Пагегяй на 100 000 жителей в течение 14 дней приходится 182,4 случая, в черную зону муниципалитет попал и по количеству положительных тестов - 10%.

Хуже всего дела по-прежнему обстоят в Клайпеде. Там на 100 000 в течение 14 дней приходится 2860,7 случаев.

Похожее положение и в Вильнюсе - 2788,9 случаев.

Недалеко от столицы по заболеваемости находится и Каунас - 2578,8 случаев на 100 000 жителей за 14 дней.

Delfi напоминает, что за минувшие сутки в Литве установлено 4559 новых случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 000 жителей за 14 дней рекордный – 1743,9 случая. Такого высокого показателя не было с самого начала пандемии.