В течение некоторого времени в черную зону не входил один муниципалитет - Пагегяйского района. Но сейчас и в нем уровень заболеваемости вырос. В Пагегяй на 100 000 жителей в течение 14 дней приходится 182,4 случая, в черную зону муниципалитет попал и по количеству положительных тестов - 10%.
Хуже всего дела по-прежнему обстоят в Клайпеде. Там на 100 000 в течение 14 дней приходится 2860,7 случаев.
Похожее положение и в Вильнюсе - 2788,9 случаев.
Недалеко от столицы по заболеваемости находится и Каунас - 2578,8 случаев на 100 000 жителей за 14 дней.
Delfi напоминает, что за минувшие сутки в Литве установлено 4559 новых случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 000 жителей за 14 дней рекордный – 1743,9 случая. Такого высокого показателя не было с самого начала пандемии.
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