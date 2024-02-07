В Литве растет число работников из африканских стран: не только убирают улицы, но и управляют автобусами

Коллин из Зимбабве живет в Литве 4 месяца. Он приехал сюда работать. Сейчас он убирает улицы города и радуется, что Литва гостеприимно приняла его и его друзей.
"Я люблю Литву. Люди здесь очень дружелюбные. Мы не чувствуем разобщения", – сказал он.
На вопрос, что в Литве его удивило больше всего, он ответил: "Прекрасные женщины, красивые здания, в Литве очень чисто, а люди – приятные".
Хорошими впечатлениями делится из Изек из Ганы, который водит вильнюсские автобусы. Он живет в Литве два месяца. Его здесь удивляют не только люди, но и условия на дорогах.
"Водители всегда пропускают автобус. В Гане такого не бывает, это удивляет", – сказал водитель.
Компании, в которых работают африканцы, рады работниками и их мотивацией.
"Они работают охотно, с энтузиазмом, с надеждой, что после двух лет с ними продлят договор. Пока они настроены позитивно", – сказал член правления транспортной компании Transrevis Владас Дапкус.
По словам работодателей, Литва уже несколько лет сталкивается с нехваткой работников, поэтому иностранцы могут стать альтернативой.
"Давайте искать альтернативные решения, искать работников, ведь мы сталкиваемся с проблемой - работников не хватает", – сказала представитель Ekonovus Вилма Балчаускайте.
"Пандемия разбалансировала наш внутренний потенциал работников, многие ушли, поэтому после пандемии нам пришлось искать водителей", – сказал Дапкус.
По данным Департамента миграции, большая часть иностранцев приезжает в Литву работать, но заметно растет также число студентов.
"Из новых иммигрантов работать приезжают 80% и больше. Остальные - члены семьи и понемногу растет число студентов", – сказала директор ДМ Эвелина Гудзинскайте.
Работодатели думают, что иностранцев в Литву привлекают не только условия труда, но и зарплаты, в Литве африканцы зарабатывают в несколько раз больше, чем на родине.
"Они сами говорили, что у них зарплата 200-250 евро. У нас зарплата от 1200 евро, в зависимости от количества часов", – сказал Дапкус.
Африканцы говорят, что работа в Литве и у них на родине отличается, как день и ночь.
"По сравнению с Ганой, работа несложная. В Гане поездок много и они продолжительные – даже самые короткие занимают 3-4 дня", – сказал один из водителей.
Самое большое неудобство африканцам доставляют холода.
"В Литве очень холодно. Мы ищем способы защиты от холода, но все равно холодно", – сказал водитель из Ганы.
С ним согласен и Коллин из Зимбабве. "Очень холодно, но африканцам немного легче приспособиться, мы привычные к переменам. Сейчас в некотором смысле мы даже рады", – сказал Изек.
По данным ДМ, несмотря на то, что число африканцев у нас растет, их все еще немного. Больше всего - граждан Нигера.
"В прошлом году приехало 555, это немного. Из других африканских стран еще меньше. Например, из Египта – 238, а из Ганы и других дальних стран – за год приезжают несколько десятков или даже единицы", – сказала Гудзинскайте.