В Литве растет число работников из африканских стран: не только убирают улицы, но и управляют автобусами

Коллин из Зимбабве живет в Литве 4 месяца. Он приехал сюда работать. Сейчас он убирает улицы города и радуется, что Литва гостеприимно приняла его и его друзей.

"Я люблю Литву. Люди здесь очень дружелюбные. Мы не чувствуем разобщения", – сказал он.

На вопрос, что в Литве его удивило больше всего, он ответил: "Прекрасные женщины, красивые здания, в Литве очень чисто, а люди – приятные".

Хорошими впечатлениями делится из Изек из Ганы, который водит вильнюсские автобусы. Он живет в Литве два месяца. Его здесь удивляют не только люди, но и условия на дорогах.

"Водители всегда пропускают автобус. В Гане такого не бывает, это удивляет", – сказал водитель.

Компании, в которых работают африканцы, рады работниками и их мотивацией.

"Они работают охотно, с энтузиазмом, с надеждой, что после двух лет с ними продлят договор. Пока они настроены позитивно", – сказал член правления транспортной компании Transrevis Владас Дапкус.