В Литве рассматривают возможность открытия части бизнеса: начнут с малого

Матулас отметил, что количество случаев заболевания в Литве сокращается, поэтому, возможно, понемногу можно будет вводить послабления для бизнеса
"Хотя это снижение еще хрупкое – я надеюсь, правительство в ближайшее время сможет принять решение в связи с постепенным ослаблением ограничений для бизнеса и улучшения условий", – сказал он.
"Ситуация остается сложной, но я лично за то, чтобы в некоторых секторах была точка отсчета и мы ослабили условия. Тогда, естественно, потребуется меньше помощи и субсидий, сохраним больше рабочих мест, если они со всеми средствами защиты и предосторожности, а клиенты не толпятся – находятся на большом расстоянии", – прибавил Матулас.
Он сказал, что с февраля можно обсуждать некоторые послабления.
По его слова, правительство с учеными могли бы выявить определенные точки отсчета – со скольки случаев в день можно говорить об упразднении отдельных ограничений.
"Ученые, консультирующие правительство, раньше говорили о 200 случаев в день. Ранее доводилось интересоваться ситуацией НЦОЗ, тогда речь шла о большем числе – где-то 400 случаев в день, чтобы у центра не было проблем с отслеживанием контактов.
Надо оценивать и другие показатели – количество свободных мест в больницах. Ситуация там несколько недель назад была очень сложной. Сейчас положение, наверное, улучшится, но свое слово должны сказать врачи – какая же реальная ситуация в системе здравоохранения", – заметил Матулас.
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