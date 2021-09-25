Главный приз - кубок мэра Варены - получили жители Варены, команда Dzūkuciai. Эта команда за 2,5 часа набрала в лесах деревни Маргонис 22,643 кг грибов.
Команда Krembliai из Палукниса (Тракайский район) заняла второе место, собрав 18,357 кг.
На третьем месте - команда Margionių marcаi, набравшая 16,239 кг.
Больше всего боровиков – 12 – нашла команда Krembliai.
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