В Литве прошел чемпионат по сбору грибов

Скопировать ссылку В Литве прошел чемпионат по сбору грибов

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25 сентября в Варенском районе состоялся 18-й чемпионат по сбору грибов. Многих удивил тот факт, что в последнюю минуту были изменены правила чемпионата.