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25 сентября в Варенском районе состоялся 18-й чемпионат по сбору грибов. Многих удивил тот факт, что в последнюю минуту были изменены правила чемпионата.
Lietuvos grybavimo čempionatas
Lietuvos grybavimo čempionatas
© Romo Sadausko – Kvietkevičiaus nuotr.

Главный приз - кубок мэра Варены - получили жители Варены, команда Dzūkuciai. Эта команда за 2,5 часа набрала в лесах деревни Маргонис 22,643 кг грибов.

Команда Krembliai из Палукниса (Тракайский район) заняла второе место, собрав 18,357 кг.

На третьем месте - команда Margionių marcаi, набравшая 16,239 кг.

Больше всего боровиков – 12 – нашла команда Krembliai.

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