В Литве прогнозируют резкое потепление, местами снега не останется

Во многих районах прогнозируют осадки: в основном снег, но он уже местами будет мокрым. Весь день температура будет повышаться, особенно на юго-западе страны. В этих районах ожидается гололед. На северо-востоке местами возможна поземка. Будет дуть юго-восточный, переходящий в юго-западный ветер – 9–14 м/с. Температура воздуха составит 2–7, на юго-западе местами к вечеру останется всего около 0 или чуть ниже нуля.

В ночь на четверг прогнозируют осадки, в основном мокрый снег, дождь, на северо-востоке дождь при минусовой температуре. Местами ожидается гололед. Утром будет около 0.Днем будет дуть сильный ветер, местами прогнозируют небольшие осадки, туман. Вечером гололед. Днем будет 1–5 градусов тепла.

В пятницу без особых осадков. Местами туман. Гололед. Температура составит около 0.