В Литве продолжают продавать электронные сигареты со вкусами, депутат предлагает ввести полный запрет

До сих пор установлены 22 нарушения, штрафы (от 750 до 1500 евро) назначены 12-ти распространителям (трое из них нарушили закон повторно), но сейчас за такое нарушение нельзя лишать лицензий на продажу.

"Мы могли назначить штрафы только в тех случаях, когда нарушения были очевидными - продавали сигареты с разными вкусами и ароматами. Сейчас эти вкусы прячут, нам приходится доказывать факт нарушения, что, например, Bora bora со вкусом лимона или банана", – сказала Алексайте, заметив, что в Литве пока нет учреждений, которые могут это доказать.

По этой причине литовская служба обращается в датский институт, который выполняет исследования.

Заместитель директора Департамента по контролю над наркотиками, табачными изделиями и алкоголем Гражина Белян сказала, что сейчас за такое нарушение невозможно лишить лицензии.

Представитель Департамента таможни Вигантас Пайгозинас сказал, что у них ограничены инструменты контроля за ввозом электронных сигарет, поскольку на территории ЕС их могут бесконтрольно провозить или заказывать и физические лица.

Поправки к закону о запрете электронных сигарет и использование жидкостей со вкусами для заправки в сентябре 2019 года инициировали консерваторы.

Консерватор Витаутас Кярнагис подчеркнул, что нелегальная продажа электронных сигарет сегодня остается насущной проблемой, компании плюют на законы.

Он обратил внимание и на то, что даже несовершеннолетние по интернету могут купить как электронные сигареты, так и жидкости для их заправки с разными ароматами.

Член фракции "крестьян" Аурелиюс Верига считает, что один из предохранителей - лишение лицензии за незаконную продажу электронных сигарет и жидкостей для заправки, которые содержат ароматизаторы, кроме запаха и вкуса табака.

Он призывает сделать так, чтобы такие товары в магазинах не продавали открыто.

"В парламенте "маринуют" предложение по табачным изделиям, так давайте дополним его этими товарами, чтобы и они не были видны на прилавках. Тогда не останется всех этих экодымов, столиков со стеклянными витринами, вокруг которых трутся дети. Не в Китая, а в наших Maximа лежат цветочки, бананчики и прочее. Можно дополнить проект, и не останется всего этого блеска", – предложил Верига.

Он призвал ввести систему обозначения. "По крайней мере в Литве будем знать, откуда появилось, кто продал, как был произведен товар, чтобы по пачке можно было знать, где продано, кто привез и т.д.", – продолжил депутат.

"Решения есть всякие, а если выяснится, что и они не действуют, то я сторонник полного отказа", – прибавил депутат.

Член фракции Партии свободы Моргана Даниэле считает, что запрет - это абсурд.

"Давайте говорить о решениях, в основе которых лежит наука – эти унификация упаковок, продажа с закрытых прилавков, отказ от красочной рекламы, красочных пунктов. Все запретить - быстрый путь, но сегодня он не работает. Когда начинают говорить о запрете самих аппаратов - это абсурд. Запретить потому, что кто-то нелегально продает несовершеннолетним, ведь взрослые имеют право их использовать", – сказала она.

Депутат Антанас Матулас сказал, что для решения этого вопроса надо создать рабочую группу. Он отметил, что ответственость должны чувствовать как бизнес, так и родители.

"Хочу еще раз обратиться к бизнесу, чтобы он понял ответственность и не пытался обходить закон, ведь мы даже готовы регистрировать запрет на использование электронных сигарет на литовском рынке. Прошу службы усилить контроль и в течение двух недель представить конкретные предложения", – сказал Матулас.

"Мы попросим Минздрав создать рабочую группу или сами ее создадим, рассмотрим все проекты, которые надо менять, совершенствовать. (...). Мы не оставим эту ситуацию", – сказал политик, напомнив, что родители несовершеннолетних также должны быть бдительными.