В Литве приземлились 14 самолетов союзников, начались крупнейшие учения по ВВС

"Air Defender 23 – это доказательство того, что в случае необходимости мы получим поддержку НАТО в воздухе, что мы можем планировать, принимать, координировать такие совместные операции. Для реализации любого оборонного плана, от стратегического до тактического, необходимо тренироваться. Одну из таких ​​тренировок мы проводим в рамках этих учений", - сказал командующий ВС Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

Как говорится в пресс-релизе, в Шауляе приземлились 2 единицы IDS Tornado и 2 единицы EF-2000 из Германии. Также 2 единицы F-16 из Польши. Кроме того, 4 единицы F-15C, 2 единицы F-16 и 2 единицы C-130 из США.

В учениях "Air Defender 23", которые 12-23 июня проходят под руководством ВВС Германии, принимают участие около 10 тыс. военнослужащих из 25 стран и до 250 самолетов, которые будут тренироваться в европейском воздушном пространстве. В рамках учений будут реагировать на имитируемое нападение на государство-член НАТО, в них будут задействованы 23 различных типа самолетов, в том числе 100 самолетов Национальной гвардии США, дислоцированных в Европе из 42 штатов США. Швеция и Япония также примут участие в учениях.

В ходе учений военнослужащие ВВС будут планировать текущие операции и координировать полеты в Литву в Объединенном командовании авиационного компонента, сообщает Литовская армия.