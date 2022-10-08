В Литве предлагают запретить эксплуатацию автомобилей с нехарактерными выхлопами

Такие правила в закон о безопасном движении автомобилей по дорогам Литвы предлагает вписать министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас.

По его словам, по закону сейчас запрещено управлять (не эксплуатировать, за что грозит административная ответственность как водителю, так и главе юридической компании или другому ответственному лицу) технически неисправным транспортным средством, транспортным средством, которое не отвечает техническим требованиям.

"Однако не указано, что визуально нехарактерные выхлопы (большое количество выхлопных газов), также являются признаком несоответствия техническим требованиям", - сказал Гентвилас.

В соответствии с этим проектом, запрещена эксплуатация технически неисправного транспортного средств, транспортным средством с визуально нехарактерными выхлопами. В таких случаях, когда признаки неисправности появились во время движения, водитель может ехать только до места стоянки или ремонта, за исключением указанных в ПДД случаев.

Гентвилас предлагает также обязать водителя разрешить инспекторам, проверяющим машины на дорогах, проверять и систему нейтрализации выхлопных газов.

Это предложение будут рассматривать в парламенте Литвы.