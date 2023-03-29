В Литве предлагают с 2025 года не проводить госэкзамены по русскому языку

"Со следующего учебного года школы начнут работать по обновленным программам. Мы стремимся, чтобы литовские дети учили больше иностранных языков, поэтому в обновленных общеобразовательных программах расширен список вторых иностранных языков, из которых можно выбирать. У школьного сообщества также появляется возможность принять решение уделять больше часов второму иностранному языку.

В настоящее время ученики могут сдавать государственный экзамен по первому иностранному языку. Экзамены по второму иностранному языку не проводились, кроме русского. Мы считаем, что для второго иностранного языка не должно быть особых условий. Поэтому мы предлагаем не проводить экзамен по русскому иностранному языку. Кроме того, русскоязычные страны не являются приоритетными в учебе или профессиональной сфере, чтобы этот язык выделять среди других вторых иностранных языков. Очень важно обеспечить, чтобы учащиеся выучили язык ЕС – английский, немецкий, французский – на уровне не ниже В2. Это необходимо для дальнейшей учебы: молодых людей нужно готовить к чтению профессиональной литературы на иностранном языке, участию в международных стажировках, проектах и ​​т. д.", - говорит заместитель министра образования, науки и спорта Рамунас Скауджюс.

Как и прежде, останутся экзамены по родным языкам нацменьшинств (белорусский, польский, русский, немецкий) для выпускников школ нацменьшинств. С 2023-2024 учебного года экзамен по родному польскому языку станет государственным, а с 2024-2025 учебного года остальные экзамены по родному языку национальных меньшинств также будут только государственными.

Со следующего учебного года в III-IV классах гимназии усиливается преподавание второго иностранного языка (английского, французского, немецкого, русского, украинского, польского и испанского). Также при начале обучения новому иностранному языку в 6 классе предлагается интенсифицировать его преподавание, чтобы учащиеся чувствовали радость от изучения языка и замечали свой прогресс, уделяя ему больше учебного времени.

Школы смогут более свободно распределять 5 часов в неделю, посвященных иностранным языкам, например, в 6-м классе 3 часа на второй иностранный язык, который только начали изучать, и 2 часа на уже продвинутый первый язык, который обычно английский. До сих пор в школах не было такой возможности, количество часов было строго определено: в 6-10 классах –на первый язык – 3 часа, на второй – 2 часа в неделю, говорится в сообщении.

В школах страны изучение первого иностранного языка начинается с начальных классов (8-9 лет), а второго языка с 6-го класса и является обязательным до 10-го или II класса гимназии. Необходимо изучение хотя бы одного иностранного языка в III-IV классе гимназии.