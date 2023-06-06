Заказать это развлечение можно уже несколько лет. Ничего подобного больше нигде в Литве нет.

"Возможно, это единственная гостиница на воде в Европе, – улыбается Жила. – Похоже, это лето будет интересным".

Siūlo kruizu plaukti per Nemuną © Asmeninio archyvo nuotr.

Круиз начинается около границы с Беларусью и заканчивается в Куршском заливе. Весь маршрут - 450 км. Он поделен на 24 части.

"Назад мы не возвращаемся. Одни люди плывут до Бирштонаса, другие - до Русне. Все расстояние обычно не плывут, ведь путь от Друскининкая до Русне займет 68 дней. Мы организуем 2-3-дневные круизы – человек сам выбирает подходящий маршрут, – сказал Жила. – Мы проходим даже там, где другие суда не могут пройти из-за недостаточной глубины".

На судне 20 комнат – 16 из них для гостей, 4 – для экипажа. Комнаты одноместные, но если едет пара, комнату трансформируют в двухместную.

"Есть постель, питание, баня, живая музыка, байдарки, террасы. По течению плывет большая гостиница, если видим что-то интересное, причаливаем, выходим осмотреть", – сказал Жила.

Siūlo kruizu plaukti per Nemuną © Asmeninio archyvo nuotr.

На выходные такой круиз для одного человека обойдется в 229 евро, если путешествие 3-дневное – со вторника по четверг – 189 евро.

"В последние три года число желающих растет – особенно после карантина. Мы ежегодно ломаем стереотипы – гости не могут поверить в то, что есть такое судно, да и Неман такой прекрасный, интересный – местами его можно перейти вброд, искупаться. Я уже не говорю о природе, которую видим с реки", – заметил Жила.

Единственное, что мешает плаванию на таком судне по Неману - сильный ветер.

"Если дует очень сильный ветер, мы должны подождать, когда он успокоится. А сам дождь без ветра - не мешает. Плывешь по Неману, идет дождь, спокойно – сказка", – улыбается Жила.

Сейчас он работает над маршрутом по реке Нерис и польской Висле.