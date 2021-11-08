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В связи с большим потоком легальных мигрантов на белорусско-польской границе и угрозы этой ситуации для Литвы Министерство внутренних дел предлагает ввести в стране чрезвычайное положение.
Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте.
Дополняется.
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