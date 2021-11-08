В Литве предлагается ввести режим ЧП в связи с ситуацией на границе с Беларусью

BNS, ru.DELFI.lt









Скопировать ссылку В Литве предлагается ввести режим ЧП в связи с ситуацией на границе с Беларусью Ссылка скопирована

