В Литве предлагается менять порядок запрета на курение на балконе

Инициатор поправок Юлюс Сабатаускас сказал, что на данный момент за курение на балконах оштрафованы единицы. Сейчас в доме запрещается курение, если об этом просит хотя бы один житель. Парламент предлагает внести поправки - за запрет должны высказаться больше половины жителей.
"Запрещено ли курение в квартирах? Нет. Идешь в туалет, в ванную, на кухню, где есть вентиляция, вытяжка – еще лучше. Включаешь вытяжку – дым расходится по всему дому", – сказал Сабатаускас.
Однако инициатор действующего запрета Томас Томилинас сказал, что после внесения поправок, запретить курение не получится.
"Невозможно собрать 50% голосов, это абсурд ходить по квартирам, и доказывать, что дым с соседского балкона вреден для здоровья. Люди не должны доказывать свое право на чистый воздух в квартире", – заметил депутат.
Вильнюсцы с таким мнением согласны.
"Если потребуется мнение большинства, то, например, в моем доме его получить не получится. В большей части квартир живут арендаторы", – сказала женщина.
"Я не думаю, что получится. В доме не удается собрать подписи даже за уборку", – заметил мужчина.
"Видите ли, в нашем доме большая часть квартир сдана в аренду. Это о многом говорит", – сказала другая собеседница.
Вильнюсцы не едины во мнении, надо ли отказываться от действующего порядка.
"Может, лучше пусть остается действующий порядок", – заметила одна собеседница.
"Может, лучше, чтобы все жители решили, что лучше, а не вводили запрет из-за одного", – поделился своим мнением мужчина.
"Как всегда, должно решать большинство. Это такой вопрос, если выбираешь жизнь в многоквартирном доме – должен действовать по закону о жилтовариществе", – сказал другой мужчина.
"Я знаю, что такое курение, как оно вредит здоровью, поэтому я за прежний порядок", – заметила другая собеседница.
Гость из Германии также поддержал действующий порядок.
"Я на стороне некурящих, если это ребенок или какой-то человек, которому не нравится курение – мы должны его уважать. В Германии также почти везде на балконах не покуришь. Для этого есть специальные места. За курение на балконе полагается штраф", – сказал мужчина.
За курение на балконах и в Литве грозят штрафы. Правда, до сих пор было наказано немного людей.
В Каунасе наказаны 24 человека, в Клайпеде - 1, а в Вильнюсе - не был наказан никто.
"Нам по лицу трудно установить, кто там был - Пятрас, Йонас или Гражина, присылают люди какое-то фото – мы должны понять, откуда это, какая квартира, кто ее хозяин, он там живет или арендаторы", – сказал глава администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас.
"Когда принимали закон, я так и прогнозировал - не будет жалоб, зачем нам конфликты? Неужели у нас страна стукачей, чтобы жаловаться на соседей. Нет. Поэтому умный закон делает все так, чтобы не было обид. Этот закон действует в первую очередь превентивно", – сказал Томилинас.
На данный момент курение в столице запрещено в 2000 из 6500 многоквартирных домов. Если закон обновят, то задним числом он не начнет действовать, значит, в этих домах по-прежнему будет запрещено курение.
За курение на балконах грозит штраф в размере 20-50 евро.