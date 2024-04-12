В Литве предлагается менять порядок запрета на курение на балконе

 
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Saulės elektrinė ant balkono
Saulės elektrinė ant balkono
ФОТО: Skaitytojos nuotr.

Действует запрет или нет, но курящих на балконах пока можно увидеть во всех городах Литвы. Правда, в парламенте предлагают пересмотреть действующий сейчас порядок и запретить курение только в тех случаях, когда за запрет выступает больше 50% жителей дома. Подробно об этом рассказали журналисты телеканала LNK.

Инициатор поправок Юлюс Сабатаускас сказал, что на данный момент за курение на балконах оштрафованы единицы. Сейчас в доме запрещается курение, если об этом просит хотя бы один житель. Парламент предлагает внести поправки - за запрет должны высказаться больше половины жителей.

"Запрещено ли курение в квартирах? Нет. Идешь в туалет, в ванную, на кухню, где есть вентиляция, вытяжка – еще лучше. Включаешь вытяжку – дым расходится по всему дому", – сказал Сабатаускас.

Однако инициатор действующего запрета Томас Томилинас сказал, что после внесения поправок, запретить курение не получится.

"Невозможно собрать 50% голосов, это абсурд ходить по квартирам, и доказывать, что дым с соседского балкона вреден для здоровья. Люди не должны доказывать свое право на чистый воздух в квартире", – заметил депутат.

Вильнюсцы с таким мнением согласны.

"Если потребуется мнение большинства, то, например, в моем доме его получить не получится. В большей части квартир живут арендаторы", – сказала женщина.

"Я не думаю, что получится. В доме не удается собрать подписи даже за уборку", – заметил мужчина.

"Видите ли, в нашем доме большая часть квартир сдана в аренду. Это о многом говорит", – сказала другая собеседница.

Вильнюсцы не едины во мнении, надо ли отказываться от действующего порядка.

"Может, лучше пусть остается действующий порядок", – заметила одна собеседница.

"Может, лучше, чтобы все жители решили, что лучше, а не вводили запрет из-за одного", – поделился своим мнением мужчина.

"Как всегда, должно решать большинство. Это такой вопрос, если выбираешь жизнь в многоквартирном доме – должен действовать по закону о жилтовариществе", – сказал другой мужчина.

"Я знаю, что такое курение, как оно вредит здоровью, поэтому я за прежний порядок", – заметила другая собеседница.

Гость из Германии также поддержал действующий порядок.

"Я на стороне некурящих, если это ребенок или какой-то человек, которому не нравится курение – мы должны его уважать. В Германии также почти везде на балконах не покуришь. Для этого есть специальные места. За курение на балконе полагается штраф", – сказал мужчина.

За курение на балконах и в Литве грозят штрафы. Правда, до сих пор было наказано немного людей.

В Каунасе наказаны 24 человека, в Клайпеде - 1, а в Вильнюсе - не был наказан никто.

"Нам по лицу трудно установить, кто там был - Пятрас, Йонас или Гражина, присылают люди какое-то фото – мы должны понять, откуда это, какая квартира, кто ее хозяин, он там живет или арендаторы", – сказал глава администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас.

"Когда принимали закон, я так и прогнозировал - не будет жалоб, зачем нам конфликты? Неужели у нас страна стукачей, чтобы жаловаться на соседей. Нет. Поэтому умный закон делает все так, чтобы не было обид. Этот закон действует в первую очередь превентивно", – сказал Томилинас.

На данный момент курение в столице запрещено в 2000 из 6500 многоквартирных домов. Если закон обновят, то задним числом он не начнет действовать, значит, в этих домах по-прежнему будет запрещено курение.

За курение на балконах грозит штраф в размере 20-50 евро.

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