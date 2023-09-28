В Литве предлагается менять порядок торговли алкоголем в воскресенье

"Нормально, если человек работает дольше, то купить не сможет. Количество - это уже другой вопрос", - сказал еще один собеседник.

"Я не пью, мне все равно", – прокомментировала предложение женщина.

"Могут весь день продавать. Кто хочет, найдет в любое время", – сказал один мужчина.

Некоторые жители привыкли, что в Литве алкоголь в воскресенье продают с 10 до 15 ч., но другие считают, что можно было бы разрешить его продажу и позже.

"Часто приезжающие на литовское взморье туристы из-за границы удивляются тому, что в 16 ч. они не могут купить алкоголь в магазине. Мне кажется, этот избыточный запрет не дал ощутимого результата", – сказал либерал Андрюс Багдонас.

Семеро либералов зарегистрировали поправку к закону и предлагают продавать алкоголь в воскресенье, как и в другие дни, до 20 ч.

Часть политиков не убеждает аргумент, что некоторые люди, покупавшие алкоголь в воскресенье вечером, в понедельник не выходили на работу.

"Никаких изменений не будет. Мне больше нравится нестабильность. Может, не надо было тогда сокращать время продажи, но сейчас не надо и удлинять. По сути, ничего не меняется", – сказал глава сети Norfа Дайнюс Дундулис.

По словам главы Ассоциации производителей и импортеров алкоголя Мантаса Закарки, трудно сказать, будут ли иметь значение дополнительные несколько часов продажи алкоголя.

"Скорее, нет, ведь это определенные общие тенденции, когда и кто употребляет, за чем идет в магазин", – сказал он.

По словам торговцев, воскресенье – самый неприбыльный день. Обычно люди покупают алкоголь в пятницу летом или в субботу в холодное время года.

"В субботу алкоголя продают в два раза больше, чем в воскресенье", – сказал Дундулис.

Время торговли алкоголем в Литве сократили несколько лет назад, когда министром здравоохранения был "крестьянин" Аурелиюс Верига. Он считает, что, если вернут прежний порядок, то здоровье жителей не улучшится.