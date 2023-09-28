В Литве предлагается менять порядок торговли алкоголем в воскресенье

Часть политиков не убеждает аргумент, что некоторые люди, покупавшие алкоголь в воскресенье вечером, в понедельник не выходили на работу.
Семеро либералов зарегистрировали поправку к закону и предлагают продавать алкоголь в воскресенье, как и в другие дни, до 20 ч.
"Часто приезжающие на литовское взморье туристы из-за границы удивляются тому, что в 16 ч. они не могут купить алкоголь в магазине. Мне кажется, этот избыточный запрет не дал ощутимого результата", – сказал либерал Андрюс Багдонас.
Некоторые жители привыкли, что в Литве алкоголь в воскресенье продают с 10 до 15 ч., но другие считают, что можно было бы разрешить его продажу и позже.
"Могут весь день продавать. Кто хочет, найдет в любое время", – сказал один мужчина.
"Я не пью, мне все равно", – прокомментировала предложение женщина.
"Нормально, если человек работает дольше, то купить не сможет. Количество - это уже другой вопрос", - сказал еще один собеседник.
Изменят ли ситуацию 5 дополнительных часов продажи алкоголя в воскресенье?
"Никаких изменений не будет. Мне больше нравится нестабильность. Может, не надо было тогда сокращать время продажи, но сейчас не надо и удлинять. По сути, ничего не меняется", – сказал глава сети Norfа Дайнюс Дундулис.
По словам главы Ассоциации производителей и импортеров алкоголя Мантаса Закарки, трудно сказать, будут ли иметь значение дополнительные несколько часов продажи алкоголя.
"Скорее, нет, ведь это определенные общие тенденции, когда и кто употребляет, за чем идет в магазин", – сказал он.
По словам торговцев, воскресенье – самый неприбыльный день. Обычно люди покупают алкоголь в пятницу летом или в субботу в холодное время года.
"В субботу алкоголя продают в два раза больше, чем в воскресенье", – сказал Дундулис.
Время торговли алкоголем в Литве сократили несколько лет назад, когда министром здравоохранения был "крестьянин" Аурелиюс Верига. Он считает, что, если вернут прежний порядок, то здоровье жителей не улучшится.
"Время торговли в барах и ресторанах не ограничено, кому надо, может пойти и выпить, если хочет сделать это в воскресенье", – сказал он.
По данным Литовского медицинского университета, после того, как сократили время продажи алкоголя, мужчины стали реже умирать в воскресенья и по понедельникам.
Однако эти результаты исследования убеждают не всех.
"Нет точных данных, свидетельствующих о том, что смертность сократилась из-за того, что люди не могут купить алкоголь", – заметил Багдонас.
По данным LNK, употребление алкоголя все еще остается проблемой в Литве – на каждого жителя старше 15 лет в стране приходится 12 литров алкоголя в год.