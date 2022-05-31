29 мая Агата в Вильнюсском районе нашла белый гриб сосновый (Boletus pinophilus). Есть его она не стала, но фотографии сделала.
В Гиндуляй (Клайпедский район) Кинтаутас нашел подберезовик.
Миколог Йонас Каспаравичюс сказал, что нет ничего удивительного в том, что в Литве сейчас растут грибы. Он удивился лишь тому, что пока никто не представил фотографии настоящих боровиков, которые также растут в это время года.
"Оба найденных гриба съедобны. Только если сосновый белый гриб по вкусовым качествам сродни боровику настоящему, то подберезовик считается менее ценным грибом. Многие не любят подберезовики потому, что после термической обработки они становятся мягкими", – сказал Каспаравичюс.
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