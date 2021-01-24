По словам Ругиле Пильвинене, старшего советника отдела информации по фармаконадзору и отравлениям Государственного агентства по контролю за лекарствами (ГАКЛ), больше таких сообщений было получено после начала повторной вакцинации.

"Видим тенденцию, что после повторной прививки мы получили больше сообщений о побочных реакциях, чем за тот же период после первой дозы вакцинации", - сказала она.

По словам представителя ГАКЛ, тенденция к более частому возникновению побочных реакций после второй дозы также наблюдалась в клинических испытаниях BioNTech и Pfizer, это указывалось в описании препарата.

"В принципе, то, что будет так, уже было предусмотрено во время клинических испытаний, и прямо и ясно заявлено", - сказала она.

По словам Р. Пильвинене, в большинстве случаев сообщалось о местных побочных эффектах: боли в руке, отек лимфатических узлов на той стороне, где вводилась вакцина. Системные реакции, такие как лихорадка, не являются преобладающими.

Однако, по ее словам, были случаи, когда люди жаловались на высокую температуру, 38-39 градусов, сильную головную боль, рвоту, но они были единичными.

"Были люди, которые жаловались на рвоту, в одном сообщении говорилось, что человек очень плохо себя чувствовал и у него болела голова, обратился с этим в приемное отделение. Однако у нас нет данных, что им нужна была госпитализация, длительное лечение", - сказал представитель ГАКЛ.

Все зарегистрированные побочные реакции проходили в течение нескольких дней, после чего человек чувствовал себя нормально.

Также было несколько сообщений о гипотензии у людей сразу после вакцинации, но пока нет данных о том, могло ли это быть острой аллергической реакцией. Люди теряли сознание, и им была оказана помощь в местах проведения вакцинации.

Больница: реакция возникла у небольшой части персонала

Каунасская клиническая больница, медики которой входят в число тех, кто получил вторую дозу вакцины, проинформировала BNS, что не было зарегистрировано никаких неожиданных реакций на вакцину, и у небольшой части персонала больницы была реакция от легкой до умеренной.

По данным больницы, после первой вакцинации почти ни у кого не было побочных реакций, после второй вакцинации некоторые работники ощутили один или несколько симптомов, указанных производителем, таких как боль в месте инъекции, утомляемость, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, лихорадка. Они, как и заявлено производителем, прошли через один-два дня.

По словам заведующей отделением контроля за инфекциями Каунасской больницы Риты Бутылкиной, эти реакции ощущали около 2-3 процентов привитого персонала.

"Некоторые люди, которые были привиты, в том числе и я, вообще не ощутили никакой реакции на вакцину", - сказала Р. Бутылкина.

Все сотрудники Каунасской больницы, прошедшие повторную вакцинацию от COVID-19, в настоящее время работают. Первую прививку получили 1,7 тыс сотрудников, вторую - 454. Вакцинация в учреждении проходит поэтапно.

По словам Р. Пильвинене, данные клинических испытаний вакцины показывают, что некоторые побочные реакции чаще встречались у более молодых пациентов: отек, утомляемость, головная боль, боли в мышцах и суставах, озноб, тошнота, рвота.

Согласно данным, опубликованным Департаментом статистики, первую прививку от COVID-19 на данный момент сделали почти 58 тыс. человек, вторую - 9 тыс. человек.