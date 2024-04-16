В Литве по всей стране стартует акция Caritas по сбору помощи для Украины

Как сообщается в пресс-релизе организации, в ходе трехдневной акции в 30 городах страны жители смогут жертвовать денежные средства, продукты длительного хранения, а также самые необходимые предметы гигиены и быта.

По словам генерального секретаря Caritas Дейманте Букейкайте, больше всего необходимы подгузники для взрослых и детей.