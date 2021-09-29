В Литве планируют вернуть обязательное ношение масок

Во вторник в интервью премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что для этого достаточно режима чрезвычайной ситуации. Ранее обсуждался вариант введения карантина.
"В регламенте режима чрезвычайной ситуации будут изменения, расширят список требований по вопросу ношения масок в закрытых помещениях", - сказала премьер.
Она сказала, что другие изменения, например, правила в отношении мероприятий, пока обсуждать не планируют.
Обязательное ношение масок власти намерены вернуть из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Сейчас людям, у которых есть "паспорт возможностей" маски надевать рекомендуется. На прошлой неделе Литва вошла в черную зону ковида.
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