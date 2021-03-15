В Литве открылись магазины: около Pepco и Ikea образовались очереди

В социальных сетях жители с самого утра делятся информацией об очередях у магазина Pepco в Шешкине (Вильнюс). Там в очереди стояло несколько десятков человек.
С понедельника в Литве могут работать все магазины со входом с улицы, поэтому открылись магазины Senukаi, Depo, Ikea, Moki – Veži и др.
Фотограф Delfi запечатлел очереди у магазинов.
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