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По данным Департамента статистики Литвы на 11 октября, в стране в красной зоне остается всего 9 муниципалитетов. Похоже, что количество черных зон в скором времени увеличится, поскольку некоторые уже сейчас находятся на границе новой зоны COVID–19.
В Литве осталось всего девять красных муниципалитетов
© DELFI / Andrius Ufartas

В Литве показатель заболеваемости на 100 000 жителей за последние 14 дней составляет 951 случай, доля положительных тестов - 10,7%.

В красной зоне остается Рокишкский район, Игналинский район, Швенченский район, Паневежис, Паневежский район, Расейнский район, Ширвинтский район, Казлу-Руда и Варенский район.

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Остальные муниципалитеты остаются в черной зоне (51 šуниципалитет)

По-прежнему лучше всего дела обстоят в Паневежском районе - 273 случая на 100 000 жителей за 14 дней.

Некоторые "красные" муниципалитеты находятся на грани и в скором времени могут оказаться в черной зоне - на грани находятся Купишкский район, Ширвинтский район, Аникщяйский район, Швенченский район.

Хуже всего дела обстоят в Йонишкском районе - 1887 случаев на 100 000 жителей за 14 дней. Практически идентичная ситуация наблюдается в Клайпеде – 1883 случая на 100 000 жителей.

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