Зелеными остаются муниципалитеты Пакруойского района, Зарасайского и Варенского районов.
В Пакруойисе уровень заболеваемости составляет 22 случая на 100 000 жителей за 14 дней, доля положительных тестов - 1,1%.
В Зарасайском районе это соответственно 14 и 0,9%, а в Варенском 20 и 0,8%.
Все остальные муниципалитеты входят в желтую или красную зоны COVID-19.
Хуже всего обстоят дела в следующих муниципалитетах, входящих в красную зону C3: это Клайпеда (соответственно 344 и 4,4%), Каунас (215 и 3,3%). Паланга (420 и 5,8%), Кретингский район (233 и 3,6%) и Скуодасский район (300 и 4,9%).
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