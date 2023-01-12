В Литве опубликованы списки призывников 2023 года

Всего на службу в различные подразделения Литовских вооруженных сил планируется призвать около 3,8 тыс. человек. При этом ВСЛ обращают внимание на то, что появившаяся в среду информация об опубликованных списках призывников оказалась ложной. Официальные списки призывников опубликованы именно в четверг.

В этом году в список призывников не были включены лица, обучающиеся в вузах, – им дается отсрочка от службы на время учебы. Однако желающие исполнить свой конституционный долг могут приостановить учебу на срок постоянной обязательной начальной воинской службы или продолжить обучение и в течение трех лет пройти подготовку младших офицеров-командиров либо пройти службу в Добровольческих силах национальной обороны, отмечается в пресс-релизе.

Первые военнослужащие, призванные на срочную военную службу в 2023 г., приступят к службе в конце февраля, а последние – в начале декабря. Большинство призывников пополнят части в апреле, сентябре и октябре.

Кроме того, с 1 января 2023 г. увеличился размер выплат, поэтому военнослужащие, добровольно выбравшие военную службу и отслужившие без нареканий, имеют возможность получить поощрение в размере более 3900 евро.

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