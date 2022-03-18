Исключение касается лишь нескольких случаев:
1) дипломатических ведомств и консульских отделов или международных организаций в Беларуси и России, которые по международному праву пользуются иммунитетом, для официальных целей;
2) физических лиц и людей которые с ними едут в Беларусь или Россию, деньги для личных нужд. Физические лица, которые едут в Беларусь или Россию для личных нужд могут везти не больше 60 евро наличных на человека.
Такая же сумма наличных для личных нужд полагается и работникам компаний (например, водителям). Вывоз наличных в другой валюте не ограничивается.
Если таможня обнаружит, что человек везет больше наличных, чем разрешено, то декларация наличных не будет оформлена, а человека вернут в Литву весте с деньгами.
За нарушение действующего порядка грозит административная ответственность.
Вывоз евро в Россию и Беларусь ограничен в ранках осуществления регламента Совета.
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