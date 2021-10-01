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Министерство энергетики Литвы обсуждает идею выплачивать компенсации домашним хозяйствам, если их счета за электричество, газ, тепло и, возможно, воду превышают 15% от их доходов.
В Литве обсуждается идея компенсаций для семей, сталкивающихся с проблемой оплаты счетов
© DELFI / Kiril Čachovskij

Вице-министр Инга Жилене заявила, что для этого планируется определить уровень "энергетической бедности" - он может составлять 15% от дохода домохозяйства.

"Если домохозяйство тратит 15% своих доходов на оплату энергии: электричество, газ, отопление и, возможно, питьевую воду, то в этом случае нужно думать о новом механизме компенсаций. В этом направлении мы сейчас работаем, готовим проект и будет предлагать совершенно по-другому трактовать энергетическую бедность", - заявила в пятницу на заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам Жилене.

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Исследование Литовского института энергетики (ЛИЭ) показало, что уровень "энергетической бедности" в 2019 году составил 17%.

Более 10% доходов на энергию истратили 32,4%, более 20% – 10,1% домохозяйств. Достаточного отопления жилья не могли себе позволить 26,8% домохозяйств, задерживали оплату коммунальных услуг – 7,4%.

Сейчас государство компенсирует затраты на отопление. Почти 100 000 жителей Литвы получают такую компенсацию.

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