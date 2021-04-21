В Литве наплыв клиентов в парикмахерских прекратился, некоторые ушли в простой

Парикмахер сетевого салона Сандра сказала, что работы у нее сейчас очень мало, по сравнению с тем, что было в середине февраля.

"Как только мы открылись, с середины февраля до марта было много клиентов, две недели мы работали как сумасшедшие, а потом все успокоилось, работы стало мало. Сейчас понемногу увеличивается число клиентов. Может стали больше прививать, может расслабились люди", – предполагает Сандра.

По ее словам, сейчас из трех парикмахеров их салона, работа есть лишь у одного, поэтому выгоднее уйти в простой.

"Скоро лето, начнутся праздники, надеемся, скоро вернутся клиенты", – сказала Сандра.

На платформе Treatwell, через которую жители могут записаться к парикмахерам по всей Литве, можно заметить, что занято немного мест.

Два месяца назад на стрижку записаться было невозможно, а сейчас можно попасть к мастеру в тот же день.

Например, в Вильнюсе, в салоне Sfinksas, на ул. Васарё 16-осёс, на стрижку можно зарегистрироваться через каждые 30 минут.

В салоне Figaro, на проспекте Гедиминаса, со среды по четверг клиентов принимают каждых полчаса. В пятницу занято время в вечерние часы.

Представитель семи вильнюсских салонов Figaro Юлия Шалч сказала Delfi, что в первые недели работы было много.

"Потом поток стал уменьшаться. Вряд ли его можно сравнить с докарантинным. Уже после первого карантина спад 30–40%", – сказала она, назвав несколько причин.

"Во-первых, клиенты стали приходить реже. Во-вторых, иногда приходится отзывать визит – все мы так или иначе сталкиваемся с COVID-19. Приходится сидеть в изоляции, ждать результата теста, беречь свое окружение от дальнейшего распространения. В-третьих, есть клиенты, которые в салоны не вернулись. Причина - ухудшение финансового положения, другие нашли такие услуги на дому", – сказала Шалч.

Она подтвердила, что часть парикмахеров еще находится в простое.

Шалч заметила, что люди чаще делают стрижки, которые позволяют реже приходить к парикмахеру, реже делают маникюр.

"Клиенты вернутся, когда будут чувствовать себя в безопасности, не только от коронавируса, но и в финансовой сфере. Скоро лето, поэтому количество клиентов точно увеличится", – сказала она.

Глава итальянской линии Davines Lithuania Витаутас Чилинскас сказал, что сейчас ситуация изменилась.

"Если раньше люди все планировали, то сейчас планируют, боясь, что салоны снова могут закрыть. Мы наблюдаем такую тенденцию - клиенты сами стали заниматься собой дома, брали у парикмахеров подготовленные наборы для покраски волос", – сказал он.

Чилинскас заметил, что поток клиентов зависит от конкретного мастера - у одних есть клиенты, у других меньше. Он сказал, что у профессионалов клиенты есть всегда.

"Нет такого, чтобы толпами рвались, поток уменьшился. Если у мастера всегда были клиенты, если он активен в социальном пространстве, клиенты у него будут всегда. У меня много знакомых с именем – к ним всегда очереди больше, но потому, что действует требование площади", – сказал специалист.