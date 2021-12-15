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В среду в Литве начинается вакцинация детей в возрасте 5–11 лет от коронавируса.
В Литве начинается вакцинация детей в возрасте 5-11 лет
© Reuters / Scanpix

В понедельник утром вакцины были доставлены в Литву, а позднее были распределены между пунктами вакцинации, действующими в учреждениях здравоохранения. В страну доставлено 78 тыс. доз вакцины Comirnaty для детей, созданной компаниями BioNTech и Pfizer.

По данным "горячей линии" 1808, для прививок зарегистрировано около 2 тыс. детей упомянутого возраста.

Регистрация началась на прошлой недели.

Европейское фармагентство рекомендует прививать от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет.

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Вакцины будут вводить в плечевую мышцу, между первой и второй дозой будет перерыв в три недели.

Кроме того, для детей этой возрастной группы будут вводиться вакцины меньшей концентрации – в них будет 10 микрограммов COVID-19 mRNR (действующего вещества).

В вакцинах Comirnaty, предназначенных для детей 12 лет и старше, содержится 30 микрограммов COVID-19 mRNR.

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