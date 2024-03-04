В Литве начинается сезон электросамокатов

С 4 марта платформа Bolt открывает сезон электросамокатов. Они постепенно вернутся на улицы литовских городов, однако в случае похолодания самокаты не будут работать (такое решение принято из соображений безопасности). Услуга в этом году будет доступна в 13 городах Литвы, в Утене и Укмерге самокатов не останется, сообщается в пресс-релизе компании.