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Государственная налоговая инспекция (ГНИ) сообщает, что в систему EDS уже поступили данные о доходах и расходах 2,3 млн. жителей, из них – 1,8 млн. достаточно лишь просмотреть и подать. В этом году, как и ежегодно, декларации надо подать до 2 мая.
В Литве начался период подачи налоговых деклараций
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"Благодарим 1,35 млн. жителей, которые своевременно декларировали доходы в прошлом году. Сейчас как никогда важно напомнить, что честная декларация доходов и уплата налогов способствует укреплению нашего государства и обеспечению безопасности. особое внимание хочу уделить тому, что жители могут поддержать разные организации – каждый, кто вовремя и правильно декларировал доходы, может выделить 2% ПН неправительственным организациям и другим получателям помощи", – сказал заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

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В 2021 г. 87% жителей декларировали доходы электронным способом, еще 180 000 подали декларации по телефону с помощью работников ГНИ.

В этом году жители могут вернуть часть расходов на ремонт и услуги нянь.

2022 год - последний год, когда жители, которые декларируют доходы могут получить часть подоходного налога (ПН) за ремонт автомобиля, квартиры или услуги няни.

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