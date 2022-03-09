В Литве начался период подачи налоговых деклараций

"Благодарим 1,35 млн. жителей, которые своевременно декларировали доходы в прошлом году. Сейчас как никогда важно напомнить, что честная декларация доходов и уплата налогов способствует укреплению нашего государства и обеспечению безопасности. особое внимание хочу уделить тому, что жители могут поддержать разные организации – каждый, кто вовремя и правильно декларировал доходы, может выделить 2% ПН неправительственным организациям и другим получателям помощи", – сказал заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

В 2021 г. 87% жителей декларировали доходы электронным способом, еще 180 000 подали декларации по телефону с помощью работников ГНИ.

В этом году жители могут вернуть часть расходов на ремонт и услуги нянь.

2022 год - последний год, когда жители, которые декларируют доходы могут получить часть подоходного налога (ПН) за ремонт автомобиля, квартиры или услуги няни.