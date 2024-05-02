В Литве началась регистрация в военные комендатуры мирного времени

Как сообщило Министерство обороны, люди всех специальностей и образования, желающие подготовиться к обороне страны и получить базовые военные знания, до 31 августа могут зарегистрироваться, заполнив форму на сайте karys.lt, или в ближайшем подразделении Службы воинской обязанности и комплектования (СВОК).
Как указывает ведомство, зарегистрированные лица будут приглашаться на учения в составе воинских частей военных комендатур от 3 до 10 дней в году. В ходе учений планируется обеспечивать вооружением и экипировкой.
В случае войны граждане, включенные в списки комендатур и получившие воинские навыки, будут помогать защищать свой город или район, охранять важные объекты в жилой среде, посты контроля, обеспечивать соблюдение комендантского часа, участвовать в процессе реквизиции имущества, следить за окружающей средой, бороться с незаконными вооруженными формированиями или выполнять другие задачи, поставленные Литовской армией.
В мирное время комендантские части будут заполнены профессиональными военнослужащими, причисленными призывниками подготовленного резерва, комендантскими стрелками Союза стрелков и гражданскими лицами. В мирное время их военную подготовку будут обеспечивать Добровольческие силы охраны края (ДСОК).
Планируется, что военная подготовка в воинских частях военных комендатур начнется в октябре.
Структура военных комендатур в мирное время будет создана на основе Службы воинской обязанности и комплектования Литовской армии и уже существующих комендатур.