В Литве началась регистрация в военные комендатуры мирного времени

Как сообщило Министерство обороны, люди всех специальностей и образования, желающие подготовиться к обороне страны и получить базовые военные знания, до 31 августа могут зарегистрироваться, заполнив форму на сайте karys.lt, или в ближайшем подразделении Службы воинской обязанности и комплектования (СВОК).

Как указывает ведомство, зарегистрированные лица будут приглашаться на учения в составе воинских частей военных комендатур от 3 до 10 дней в году. В ходе учений планируется обеспечивать вооружением и экипировкой.