В Литве на каждого жителя старше 15 лет пришлось по 56 пачек сигарет в год

За год количество приобретенных легально сигарет сократилось на 1,5%, сообщает Департамент статистики. Производство сигарет в 2020 г. увеличилось на 5,9%, экспорт – на 3,7%, а импорт снизился на 25,1%. Розничные цены на табачные изделия увеличились на 5,6% по причине повышения акциза с 1 марта 2020 года.

В прошлом году были проданы сигареты на сумму 521,5 млн. евро, это на 4,1% больше, чем в 2019 г. (501 млн. евро).

В 2020 г. от злокачественных опухолей, возникших по причине курения, скончались 1702 человек (на 10 меньше, чем в 2019 г). Большая часть (80,3%) скончавшихся - мужчины.

В прошлом году на 100 000 жителей пришелся 61 скончавшийся от злокачественных опухолей, связанных с курением (горожане – 56, сельские жители – 71).

В 2019 г., по данным исследования, 76% жителей не курили (в 2014 г – 75%), а 19% - курили каждый день, 5% – иногда.

Больше курящих было среди мужчин, чем среди женщин.

Курящие ежедневно выкуривают в среднем по 13 сигарет в день.

В 2019 г 12% жителей ежедневно курили электронные сигареты.