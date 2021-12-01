В Литве меняются правила получения "паспорта возможностей", тестирования и ношения масок

Итак, все по порядку.

С 1 декабря 2021 года в Литве для получения "паспорта возможностей" требуется сдавать ПЦР-тест (тест на антигены больше не действует). Отрицательный результат теста будет действовать 72 ч. с момента взятия образца.

Бесплатно тест на "паспорт возможностей" могут сдать только беременные и лица, которые не могут прививаться по медицинским показаниям.

Минздрав Литвы установил порядок профилактического тестирования работников с 1 декабря 2021 года за свой счет.

В мобильных пунктах эти тесты с 1 декабря сдавать нельзя. Введены исключения для группы людей, которым тестирование по-прежнему будет оплачивать государство.

С 1 декабря профилактическое тестирование на COVID-19 государство оплачивать не будет, за тесты работникам придется платить из своего кармана.

Это коснется:

работников сферы здравоохранения;

работников сферы предоставления социальных услуг;

работы сферы образования;

работников аптек;

работников в сфере транспортных перевозок;

водителей общественного транспорта и сферы пассажирских перевозок;

работников сферы культуры, развлечений, досуга, искусства (организация мероприятий, обслуживание посетителей);

работников сферы общепита;

работников розничной торговли;

работников сферы государственного администрирования;

военнослужащих;

работников, обслуживающих нелегальных мигрантов или контактирующих с иностранцами;

работников производственных предприятий.

Бесплатно тестироваться в мобильных пунктах могут беременные и люди, которым по медицинским причинам нельзя прививаться от COVID-19 (если у них диагностирована аллергия на вакцину или ее компоненты).

Кроме того, бесплатно могут тестироваться те люди, вакцинация которых отложена врачом из-за курса лечения (химиотерапии, радиотерапии и т.д.). Тестироваться на COVID-19 работники должны каждых 7-10 дней. Они должны сдавать ПЦР-тесты или тесты на антигены.

С 1 декабря ученики начальной школы должны на уроках сидеть в масках. Маски им должны покупать и давать с собой родители. Из резерва маски будут выдавать только тем детям, у которых нет масок.