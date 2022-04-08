В Литве изменился порядок компенсации лекарств, часть пациентов лишилась льгот

В этой области могут быть и другие изменения, например, в парламенте рассматривают расширение группы людей, которым будут компенсировать 100% стоимости компенсируемых препаратов.

Провизоры говорят, что часть людей рада новому порядку, но есть и разочарованные.

Представитель сети Gintarinės vaistinė Ирена Тевелене сказала Delfi:

"Одни пациенты говорят, что ситуация с компенсацией лекарств улучшилась, поскольку сейчас не надо выбирать самый дешевый препарат, кроме того, люди рады, что список компенсируемых лекарств реже корректируют.

Однако немалая часть пациентов спрашивает, почему в списке не осталось некоторых компенсируемых лекарств или почему за них надо доплачивать".

Такими же замечаниями поделилась председатель Литовской ассоциации аптек Кристина Неманюте-Гаге.

"Члены ассоциации информируют, что бывают разные ситуации. Одни пациенты принимают только какой-то один препарат, неважно, компенсируют его или нет. Но большая часть все же выбирает лекарства с учетом того - есть на него компенсация или нет, так же выбирают те препараты, за которые надо меньше доплачивать", – сказала она, заметив, что реже препараты меняют пожилые люди, а те, кто только начал принимать какие-то лекарства, выбирают по цене.

"Поэтому растерянные люди в аптеках часто задают вопрос, почему вдруг лекарство, которое они всегда использовали, уже не компенсируют. Провизорам приходится объяснять людям, хотя от самих провизоров ничего не зависит - порядок устанавливают государственные ведомства (...)", – сказала собеседница.

Совет представителей организаций пациентов Литвы в феврале обратился к председателю парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Антанасу Матуласу с жалобой на ухудшение условий, связанных с получением компенсируемых лекарств. Согласно подсчетам, из-за нового порядка, который вступил в силу с начала года, 300 000 жителей лишились компенсируемых лекарств. В основном это препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, заболеваний простаты и др.

"У пациентов должно быть право выбирать обычные для них лекарства, с возможностью доплаты", – заметила представитель совета Вида Аугустинене.

Председатель товарищества "Здоровое сердце" Раса Шемётене сказала, что если не примут быстрые решения, то часть пациентов вообще откажется от лечения.

"Гипертензия, высокий уровень холестерина и другие сердечно-сосудистые заболевания требуют длительного и последовательного лечения. Особенно важно, чтобы люди принимали лекарства регулярно. Добиться этого непросто", – указала она, заметив, что для продолжения лечения пациентам приходится платить за лекарства полную сумму.

"Мы хотим, чтобы всем пациентам гарантировали право на получение компенсируемых лекарств. У пациентов должна быть возможность выбора препаратов и продолжения лечения тем препаратом, которым лечение было начато, несмотря на изменения в списке компенсируемых лекарств", – сказала Шемётене.

Советник министра здравоохранения Алина Сакалаускене сказала Delfi, что с этого года список компенсируемых препаратов будет составляться каждых полгода. Цель - снижение цен на компенсируемые лекарства и доплаты за них.

Всего в списке компенсируемых лекарств есть 2200 препаратов, в этом полугодии из него убрали 197 препаратов и включили 160.

"Те препараты, которые не вошли в список, скорее всего, не отвечают требованиям к цене: возможно, цена выросла, а конкуренты предложили более низкую. Но лекарства из этой группы будут всегда", – объяснила принятые решения Сакалаускене и заверила, что в списке есть лекарства для лечения всех заболеваний.

Глава Государственной больничной кассы (ГБК) Гинтарас Кацявичюс предложил назначать компенсацию в зависимости от доходов, а не возраста людей.