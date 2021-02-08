Почему для проведения пилотного проекта выбрали именно прогимназию им. князя Гедиминаса? Подярскис заметил, что с 8 февраля из-за разного рода бюрократических проволочек запустить проект не удалось, поскольку определенные решения еще должны принять правительство и Минздрав Литвы.

"Мы думаем, как проверить как можно больше школ и подключить к этому проекту детские сады, где сейчас фиксируют немало очагов, тогда можно было бы проверить больше домашних хозяйств.

Мы обсуждаем разные варианты, видите ли сейчас идет учеба, потом будут каникулы. Мы думаем, может, удастся найти такую школу, которая согласится не идти на каникулы, а вместо этого идти учиться, компенсируя пропущенную в прошлом году неделю", – сказал он.

По словам Подярскиса, то, что невозможно было сразу запустить пилотный проект возвращения учеников начальных классов в школу, показал, что в Литве такое из-за бюрократии невозможно.

"Конечно, времени на подготовку не было (…), насколько я знаю, совет экспертов Минздрава обсуждал целый месяц, а нас информировал только 1 февраля вечером, мы приступили к осуществлению проекта. Но столкнулись с такими препятствиями, которые преодолеть нам не под силу, поскольку они от нас не зависят", - сказал он.

Так как же школы готовятся к открытию? Речь идет о конце февраля, может известна более точная дата? Жвирдаускас сказал, что все будет зависеть от решения экспертов и правительства.

"Ы одобряем это решение, школы готовы, мы знаем, что несколько тысяч детей уже сейчас ходят в школы. (…) Значит, школы готовы принять детей, только надо обеспечить все меры безопасности – тестирование и вакцинацию. Эта процедура пока очень важна", – сказал он.

На вопрос, как на практике может выглядеть тестирование и открытие школ, ведь в Вильнюсе планируют проверять и членов семей, он сказал, что уже составлены списки учителей начальных классов и выпускников, поэтому начата вакцинация.

"Сейчас представлены списки учителей и всего персонала, связанного с начальными и выпускными классами. Во-первых, с начальными классами, в Каунасе вакцинация уже начата. Ведется тестирование, затем вакцинация", – сказал Жвирдаускас.

На вопрос, хотят ли учителя прививаться, он привел в пример каунасский инженерный лицей КТУ.

"Мы представили список из 39 человек, два человека сомневаются, хотят ли они сейчас тестироваться, может подождут. У нас в школе такая ситуация, но мы сказали, что если учителя не будут прививаться им придется регулярно тестироваться, мы должны гарантировать безопасность учителей.

О тестировании школьников и их семей в Каунасе пока говорили, но ничего не решили. (…) Я бы сказал, что надо доверять науке и нам, руководителям, легче обеспечить безопасность, когда есть ясность. Кроме того, есть действующие законы", - сказал он.

Как Вильнюс готовится к вакцинации учителей? Подярскис сказал, что процесс уже начат.

"Уже сейчас тестируют с помощью быстрых тестов, которые показывают, есть ли у учителей антитела, чтобы знать, кто не нуждается в вакцинации. Это важная группа, нуждающаяся в защите. Но беда в том, что если говорить о 22 февраля, то к этой дате у учителей еще не будет иммунитета. В любом случае нужно две недели, две дозы. Это основная проблема, по этой причине мы хотим запустить пилотный проект. (…)

Мало привить учителей, есть администрация, работники столовых, уборщицы, все, кто там работает. В Вильнюсе это около 10 000 человек, это вызов, не из-за нехватки инфраструктуры, сложно побудить этих людей прийти. Это серьезный вызов, не хватает информации, мы стараемся запускать информационные кампании, но вызовы будут серьезные. Мы надеемся, что вакцины на всех хватит, но мы много надежд связываем с пилотным проектом. В нем "закодировано" тестирование домашних хозяйств и попытка найти вирус до его распространения", - сказал Подярскис, заметив, что всех членов одной семьи тестировали бы с помощью одной дозы реагента, тогда проверка будет протекать быстрее.

Жвирдаускас считает, что наиболее реальный срок возвращения детей в школы - середина марта.

"Но я сомневаюсь что надо так долго ждать, может стоит думать о других мерах. Мы видим, какие потери, какова ситуация с эмоциональным здоровьем, поэтому надо думать, как постепенно вернуться к контактной работе", - сказал он.

Министерство науки, образования и сорта указало Delfi, что списки учителей составляют в муниципалитетах и планируют привить большую часть учителей начальной школы.