"Этого можно доиться, но очень важно, чтобы политики строго соблюдали ежегодный план повышения пенсий. В 2024 году мы увидим, какой будет средняя зарплата, главное, чтобы было достигнуто необходимое соотношение между средней зарплатой и пенсией", – сказала LRT советник президента.

По ее словам, по нынешним подсчетам в 2024 году пенсия должна составлять больше 50% средней зарплаты.

Президент Литвы Гитанас Науседа обсудит вопрос повышения пенсий с министром социальной защиты и труда Моникой Навицкене и представителями пенсионеров.

Сегаловичене сказала, что на встрече обсудят ускоренный вариант индексации пенсий.

"Президент при формировании правительства высказал надежду на соблюдение порядка ускоренной индексации пенсий", – прибавила она.

Предложение министерства, связанное с изменением подсчета пенсий и уравнивания общей части для людей с разным стажем, по словам Сегаловичене, поможет снизить нищету.

"Пенсии людей с самыми небольшими доходами до минимального уровня повышают через две системы – пособия и социального страхования. Эта раздробленная система не выгодна государству, людям непонятно, что это за пенсионные надбавки, поэтому министерство предлагает не платить надбавки, а включить эту часть в пенсионную систему, чтобы людям было понятнее. Мы идем к установке минимального размера пенсии в стране. Это хорошее направление", – сказала она.

Навицкене в свою очередь заметила, что пенсии будут повышать быстрее, чем установлено в законах.

"Рост пенсий будет состоять из двух частей - будет расти значимость индивидуальной части, которая зависит от уплаченных взносов. Ее индексируют быстрее. Люди, которые делали больше взносов, заметят более быстрый рост пенсий. Увеличатся и самые маленькие пенсии", – сказала она Žinių radijаs.

По словам министра, чтобы нищета среди пожилых людей уменьшилась хотя бы на 25%, надо ускорить индексацию и обеспечить всем получателям базовую пенсию.

"Осенью у нас будут проекты, которые мы передадим на рассмотрение в парламент, и пенсии начнут повышаться с 1 января 2022 г", – сказала Навицкене.

По словам Сегаловичене, в 2019 г. уровень нищеты среди пенсионеров вырос до 39,5%. Около 300 000 человек-получателей пенсий, балансируют на грани нищеты. За чертой бедности живет 41 000 человек.

Всего в Литве пенсию по старости получают 607 000 человек.