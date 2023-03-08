В Литве дан старт декларации доходов жителей

Сообщалось, что в этом году подать декларации должны 822 000 жителей, из них 327 000 занимались индивидуальной деятельностью – по справке или бизнес удостоверению.

Еще около 96 000 жителей в этом году должны подать не только декларацию доходов, но и декларацию имущества (политики, государственные служащие, журналисты и т.д.).

Декларировать доходы должны жители, которые в прошлом году занимались индивидуальной деятельностью; получили доходы, с которых надо заплатить налоги (например, проценты, доходы за аренду жилья, полученные за границей доходы); воспользовались слишком большим ННМ и поэтому им надо доплатить подоходный налог и др.

В пресс-релизе отмечается, что ежегодно части граждан возвращают переплату налогов: тем, кто оформил страховку, платил за учебу и др., возвращают переплату и тем, к кому применялся слишком большой ННМ. Эти деньги жителям вернут до 31 июля. В прошлом году переплату вернули 867 000 жителям, всего - 252 млн. евро.

Жителям рекомендуют, если у них возникнут неясности, не звонить самим, а заказать услугу бесплатного звонка ГНИ. Это можно сделать на сайте Mano VMI в разделе Konsultacijos и выбрать удобное время. В указанное время человеку позвонит консультант ГНИ и ответит на все вопросы. Декларацию надо заполнить до 2 мая 2023 года. Если ее вовремя не заполнить, а человек должен заплатить налоги, то уже со следующего дня ему начнут считать пеню.

Информационные номера ГНИ - 1882 (8 5 2605 060).

ГНИ напоминает, что если житель не может сам заполнить декларацию через EDS, не обязательно ехать в отделение ГНИ, такую услугу жителям предоставляют по номеру 8 5 2191 777.