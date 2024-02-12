В Литве будут розданы социальные карты нуждающимся жителям

Сообщается, что осуществляется первая поставка социальных карт, предназначенных для приобретения продуктов питания и товаров народного потребления, муниципальным администрациям и фонду благотворительности и поддержки Maisto Bankas.
"Нуждающимся жителям больше не придется стоять в очередях и ждать, пока продукты раздадут согласно графикам. Они смогут свободно распоряжаться деньгами на карте и сами решать, что они хотят купить в выбранной ими торговой сети", - подчеркивает министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.
По данным министерства, на данный момент к инициативе социальных карт присоединились десять поставщиков: часть магазинов альянса ЗАО Aibė, ЗАО Grūstė, ЗАО Gulbelė, ЗАО IKI Lietuva, ЗАО Indritus, кооператив потребителей в Кайшядоряй, ЗАО Koops mažmena, ЗАО Lidl Lietuva, ЗАО MAXIMA L, ЗАО RIMI Lietuva.
Администрация самоуправлений Акмянского, Аникщяйского, Кельмского, Кедайняйского, Кретингского, Пренайского, Радвилишкского, Расейняйского, Шальчининкайского, Тельшяйского, Тракайского, Утенского и Вильнюсского районов раздаст жителям социальные карты.
Также будут раздавать соцкарты администрации муниципалитетов Электренай, Каунас и Шяуляй.
Ответственные сотрудники вышеупомянутых муниципальных управлений или сянюний сообщат Вам, когда и где можно получить карту.
Во всех остальных муниципалитетах передаст карты получателям помощи Maisto Bankas. Получатели помощи получат на свой номер телефона SMS-сообщение о том, когда и где им нужно забрать карту.
Переводить средства на социальные карты планируется 4 раза в год – в середине марта, июня, сентября и декабря. Использовать средства можно с момента их поступления до 14 марта следующего календарного года включительно.
По сообщению Министерства, до 29 февраля продлен срок, когда малообеспеченные жители по-прежнему могут подать заявления на получение средств за первый квартал на социальную карту. Перечислятся средства за этот квартал будут и в апреле.