В Литве будет сухо и тепло: по-прежнему будет стоять летняя погода

В четверг днем воздух прогреется до 22-26 градусов тепла, лишь местами, наибольшая вероятность на Куршской косе и на северо-востоке страны будет 19-21 градус тепла.

В пятницу ночью будет облачно с небольшими прояснениями, больше облаков появится лишь местами. Осадков не ожидается. Ночью будет 6-11 градусов тепла.

В пятницу днем без перемен. Ожидается небольшая облачность, будет светить солнце. Без осадков. В Литве начнет распространяться менее теплая масса воздуха с востока, но по-прежнему будет тепло - 19-24 градуса.

В субботу ночью будет ясно, днем облачность увеличится, однако особых осадков еще не ожидается. Ночью будет 5-10 градусов тепла, днем 18-23, на западе страны будет 15-17 градусов тепла.