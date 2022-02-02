В Литве будет признаваться вакцина Covishield и препарат Nuvaxovid от коронавируса

По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, вакцинцу Covishield подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"ВОЗ обнародовала документ о том, что вакцины Covishield и Vaxzevria совершенно эквивалентны, за исключением определенных этапов производства и названия, так что принято решение признать вакцину Covishield в Литве", - сказал в среду министр на заседании правительства.
"Чтобы в отношении приезжающих в Литву, привитых этой вакциной, не применялись более строгие ограничения", - добавил он.
Вакцина Covishield не используется в Литве, в стране можно получить другую вакцину производства AstraZeneca, подтвержденную в Европе – Vaxzevria.
Вакцина Covishield производится в Индии и создана совместно с местным Институтом сыворотки.
Между тем вакцину Nuvaxovid Литва заказала - в первом квартале года в страну должны поступить первые дозы этого препарата, правительство утвердило покупку 633 тыс. доз.
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