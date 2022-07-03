В Литве 10% людей, живущих в нищете, работают на полную ставку

Однако в 2021 г. около 560 000 жителей страны жили за чертой бедности. Зарплаты в Литве растут, пенсии повышают, вклады у жителей в банках огромны, а уровень бедности остается высоким.

Помогают ли решения властей бороться с бедностью? Об этом в эфире Žinių radijаs говорили депутаты Миндаугас Линге и Линас Кукурайтис.

Оба собеседника указали, что данные по бедности в Литве, которые есть в статистике - опаздывают года на несколько лет, это не самая свежая информация. Результат роста цен в этом году можно будет увидеть только в следующем году.

"У нас есть данные только за 2020 год. Реальную ситуацию мы увидем только через два года", – пояснил Кукурайтис.

Линге сказал, что можно опираться на данные о том, сколько людей обращается за продовольственными пайками и за помощью в муниципалитеты за компенсациями за отопление и социальной помощью.

Кукурайтис рассказал, что в Литве снизилось социальное неравенство, относительная и абсолютная бедность.

По данным Кукурайтиса, относительный уровень бедности сейчас составляет 600 евро.

В условиях абсолютной бедности в 2020 г. жили 3,9% человек. "Самое страшное, что среди людей, живущих в условиях абсолютной бедности, 10% это те, кто работает на полную ставку. Если ты работаешь, по моему мнению, ты не должен бедствовать. Если взять минимальную зарплату "на руки", то человек, получающий ее, если живет один с детьми, автоматически попадает в условия бедности - и он и его дети. Этим людям нужна помощь", – не сомневается Кукурайтис.

Улучшению показателя бедности в Литве может мешать растущая инфляция. "Даже огромные усилия по повышению пенсий, других выплат не могут угнаться за растущей инфляцией. Это значит, что доходы у людей меньше. Это отражается на очередях, о которых говорят в "Продовольственном банке", Caritas и других организациях", – сказал Кукурайтис.

За чертой бедности живут 560 000 человек. Особенно много бедствующих в числе безработных, одиноких пенсионеров.

Линге видит положительные изменения в том, что в Литве становится меньше долгосрочных безработных.

Кукурайтис считает, что положение части людей спасло бы повышение необлагаемого налогами минимума до минимальной зарплаты. Политик также не считает, что "теневые" доходы спасают людей, работающих за минимум, от бедности.

"Экономисты считают, что пользу от "теневых доходов" получают богатые через сокрытие налогов", – заметил политик, напомнив также о важности снижения НДС на продукты и акциза на горючее.

Линге в свою очередь отметил, что любое снижение налогов уменьшит доходы бюджета, а это означает нехватку средств для оказания помощи нуждающимся.