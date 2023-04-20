"Это относительно съедобный гриб. Его можно употреблять в пищу после термической обработки или сушки, чтобы распались ядовитые вещества. Отваривать их надо 2-3 раза в большом количестве воды, воды должно быть в 3 раза больше, чем грибов. Бульон есть нельзя", – сказал эксперт Йонас Касперавичюс.

Можно избавиться от ядовитых веществ и хорошо просушив грибы, сушка займет несколько месяцев. Но после этого грибы все равно надо варить.