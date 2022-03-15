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Начинается весна, а с ней приходит и время брачного сезона в животном мире. В литовских лесах начался глухариный ток. Глухари - очень редкие в Литве птицы. Натуралисты просят не пугать птиц и обходить их стороной, если вам случайно удалось увидеть глухарей в лесу, не пугать их, не проявлять излишнего внимания.
Kurtinys
Kurtinys
© Ryčio Zizo nuotr.

Глухари начинают токовать затемно, до зари, токуют до того времени, когда станет совсем светло. На токовище проходят и поединки между самцами. Иногда такие поединки даже приводят к гибели более слабого соперника.

В Литве насчитывается всего около 300 самцов глухарей. Эти птицы занесены в Красную книгу. Они находятся под охраной во всей Европе.

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Эти крупные и красивые птицы находятся на грани вымирания по нескольким причинам. В числе причин – изменение мест обитания и их фрагментация, излишнее внимание во время тока, глобальное потепление и хищники.

Исследования показали, что взрослого возраста достигают всего 15 из 100 птенцов глухаря.

Сейчас натуралисты и лесники пытаются восстановить места обитания этих птиц.

Жителей, которые случайно набрели на токовище, просят сообщать специалистам координаты этих мест, чтобы можно было обеспечить защиту и охрану этих территорий. Данные просьба размещать в открытой базе biomon.lt.

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