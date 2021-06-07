В литовских больницах иссякли запасы крови, особенно не хватает крови двух групп

"Пришло время отпусков, улучшились погодные условия, поэтому привлечь доноров становится все труднее. Кровь жизненно необходима людям с онкологией и другими тяжелыми заболеваниями, роженицам, а также людям, которые попали в ДТП или получили травмы иным способом", – сообщает НЦК.

Кровь можно сдать в центрах, которые находятся в крупных городах страны или в мобильных центрах.