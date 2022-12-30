В литовские больницы привозят больных детей, никто толком не знает, чем они больны

"Мы видим, что в Литве быстро распространяется не только ковид, но и другие вирусы дыхательных путей. Но нет сигнального наблюдения, неясно, какие вирусы распространяются в Вильнюсе, Йонаве, Кедайняй", – сказал в интервью Lietuvos rytаs профессор.

У врачей много работы. Только на прошлой неделе госпитализировали 235 человек, из них 162 – дети.

"Обычно дети болеют простудными заболеваниями 2-3 раза в год. Поскольку какое-то время общество было закрыто, дети мало общались и не делились вирусами, сейчас у них иммунитет слабее. Мы не знаем, чем сейчас болеют дети: коронавирусом, аденовирусом, риновирусом, гриппом или парагриппом. Циркулируют разные вирусы", - сказал Чаплинскас.

Профессор заметил, что у детей рвоту и понос могут вызвать как респираторно-синцитиальный вирус, так и грипп.

Чаплинскас сказал, что из Китая сейчас приходят новые формы коронавируса, которые к тому же будут продолжать мутировать.

"Прививки от коронавируса защищают только от тяжелой формы болезни. Мы уже говорили, что от самого заражения вакцина либо совсем не защищает либо защищает, но незначительно. Другой момент, если человек прививался или болел полгода или год назад, то антител у него осталось немного. Антитела не успеют быстро отреагировать, если человек получит большую дозу вируса. Важно в целом укреплять иммунитет", - напомнил профессор.

Он рекомендовал все, кто сейчас здоров, привиться от гриппа, поскольку сезон гриппа только набирает обороты.