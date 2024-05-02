В лес пройти снова не получится: известный Гульбинайский квартал закрыт

Около озера Гульбинас живут богатые предприниматели. Вся эта территория в Веркяйском региональном парке находится за забором – даже лес.
Однако по закону о лесе - частный и государственный лес должен быть доступен для всех. Никаких заборов в лесу не должно быть. В данном случае огромный участок государственной земли арендует ЗАО Gulbinų turizmas. Весь участок, включая лес, находится за забором.
В 2023 году журналисты портала Delfi ездили туда с блогером Скирмантасом Малинаускасом и пытались попасть в лесu около озера. Тогда сделать это не дали вооруженные охранники. Пришлось вызывать инспекторов Департамента охраны окружающей среды, которые назначили нарушителям порядка штраф.
После публикаций на Delfi ситуацией интересовались депутаты Антикоррупционной комиссии и Комитета охраны природы.
Им глава ЗАО Gulbinų turizmas Сигитас Кубилюс показал новую калитку и сказал, что через нее можно попасть в лес в любое время дня и ночи.
Однако недавно журналист Delfi узнал, что калитка закрыта. 1 мая он поехал на место, чтобы проверить, так ли это.
В минувшую среду утром, после 10 ч. калитка у стоянки была закрыта.
На калитке висело распоряжение Департамента охраны природы, гласившее, что калитка всегда должна быть открыта. Была также информация "Машины у ворот не ставить" и о том, что ведется видеонаблюдение.
Журналисты прошли дальше к другой калитке, но и она была заперта. На территории были знаки, предупреждающие о клещах. У калитки - система видеонаблюдения.
Была открыта калитка ближе к дороге, но сложно сказать, всегда ли она открыта или ее открыли, когда охрана увидела, что журналисты проверили первые две.
Журналисты позвонили по номеру 112 и сообщили о том, что калитка, которая должна быть открыта - на запоре. Эту информацию попросили передать Департаменту охраны природы. Инспекторы не приехали в течение 30 минут, столько времени там находились журналисты, журналисты не стали их ждать и уехали.
Читатель портала Delfi в минувшую пятницу сообщил, что две калитки со стороны дороги закрыты (одна из них находится около автобусной остановки).
Delfi обратился в ЗАО Gulbinų turizmas, но ответы на свои вопросы до сих пор не получил.