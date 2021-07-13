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13 июля из помещения детского дома в Капчаместите (Лаздийский район) сбежали 7 из 86 размещенных там нелегальных мигрантов.
В Лаздийском районе сбежали 7 нелегальных мигрантов
© Reuters / Scanpix

Эту информацию подтвердили пограничники Варенской заставы СОГГ. Пограничники информировали, что на их поиски вылетел вертолет, выехали кинологи с собаками, полиция. ока беглецы не найдены.

По предварительным данным, мигранты могут направляться в сторону Польши.

"Служебная собака взяла след, который ведет к польской границе", – сказал представитель Варенской заставы Андрюс Лажауникас.

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О возможном бегстве пограничникам сообщили местные жители, которые видели их в Капчаместисе.

"Сразу же проверили всех мигрантов, размещенных в бывшем доме опеки, выяснилось, что семерых не хватает. Сейчас выясняют их личности, пока неясно, откуда они родом и какого пола", – сказал Лажауникас.

Нелегалов разместили в Капчаместисе 2 июля. Сначала утверждали, что они проведут там 10 дней, однако потом оставили их там на более длительное время.

Полиция и пограничники просят жителей, заметивших темнокожих людей, говорящих на незнакомом языке, звонить дежурному на заставе по номеру 8 698 52513, 8 318 43124 или по номеру 112.

VSAT pranešimas gyventojams.
VSAT pranešimas gyventojams.
© VSAT

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