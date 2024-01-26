В Латвии табачные изделия будут доступны с 20 лет, такое же ограничение может ввести и Литва

В Латвии ограничение коснется как табачных изделий, так и электронных сигарет и наполнителей для них (до сих пор в Латвии, как и в Литве сигареты можно было покупать с 18 лет).

За продажу сигарет лицам младше 20 лет физическим лицам грозит штраф в размере 280-700 евро, юридическим - 700-7100 евро. Закон вступает в силу с 1 января 2025 года. Кроме того, в Латвии будет запрещена продажа сладостей, закусок и игрушек, своим видом напоминающих сигареты.

Департамент по контролю над наркотиками, алкоголем и табачными изделиями указал, что положительно оценивает принятое в Латвии решение.